- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat ca festivitațile de Ziua Naționala a Romaniei vor avea lor, insa „vor fi activitați foarte reduse”. El spune ca ziua naționala trebuie marcata, insa in același timp trebuie sa se respecte și masurile de prevenire și limitare…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, are planificate intalniri cu specialiștii din Sibiu și Alba Iulia, unde s-ar putea decide carantinarea unor localitați, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban, anunța MEDIAFAX.Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, intr-o…

- Carantina a fost prelungita cu 14 zile, in Vișeu de Jos. S-au instituit noi masuri pentru operatorii economici care desfașoara activitați de comerț Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Secretar de Stat, Dr. Raed Arafat, a emis ordinul nr. 4659857 din 07.11.2020 pentru prelungirea masurii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca, in prezent, autoritatile se asteapta ca numarul cazurilor de COVID sa creasca, adaugand, insa, ca in masura in care noile masuri aprobate de Guvern vor fi aplicate corect, peste 30 de zile este asteptata o scadere a…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), dr. Raed Arafat, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca in acest moment nu se discuta de inchiderea unor activitati sau de lockdown, insa vor fi luate masuri suplimentare pe fondul cresterii numarului infectarilor cu SARS-COV-2. "Nu stiu daca…

