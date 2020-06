Stiri pe aceeasi tema

- FA BINE SEMENILOR! POȚI! Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu este unul dintre centre autorizate de Ministerului Sanatații pentru includerea Secției Clinice ATI in Programul de tratament monitorizat al pacienților critici cu COVID-19 cu plasma recoltata de la donatori vindecați.

- Seful Sectiei Infectioase a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, medicul Victoria Birlutiu, cea care a tratat cei mai multi pacienti cu COVID-19, face apel la sibienii care s-au vindecat sa doneze plasma pentru cei care se afla inca in stare critica. "Donatorii de plasma hiperimuna…

- Victoria Birlutiu, șeful Sectiei Infectioase a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, cea care a tratat cei mai multi pacienti cu COVID-19, face apel la sibienii care s-au vindecat sa doneze plasma pentru cei care se afla inca in stare critica.

- La Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, unitate sanitara din linia intai, unde sunt internați bolnavi cu Covid-19, pacienții care vor fi externați dupa ce s-au vindecat vor primi, inainte de a ieși din spital, formulare prin care iși pot da, daca doresc, acceptul pentru a dona…

- Pacienții vindecați de COVID 19 pot dona plasma fereza. Aceasta se folosește DOAR la pacienții COVID 19 aflați in stare grava. Procedura și metodologia e una bine stabilita. Azi a avut loc la Bistrița prima astfel de donare de plasma, care poate salva trei vieți. Saptamana trecuta, joi, la Bistrița,…

- Starea de sanatate a lui IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților este in continuare delicata, insa medicii fac eforturi pentru a-l salva. Mai mult de atat, se pare ca acesta a primit trei doze de plasma de la pacienți vindecați de coronavirus.

- Romania va oferi o sansa in plus pacientilor ajunsi in stare critica din cauza noului coronavirus. Ministrul Sanatatii a aprobat ordinul pentru recoltarea de plasma de la pacientii vindecati de Covid-19, cu anticorpi care ajuta organismul sa lupte cu infectia.

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat, pentru MEDIAFAX, ca miercuri semneaza Ordinul de Ministru prin care este stabilit protocolul de recoltare de plasma autoimuna de la pacientii vindecati de...