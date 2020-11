Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a cerut prefectului de Salaj si directorului Directiei de Sanatate Publica din judet sa dispuna carantina in localitatile unde s-a depasit indicele de infectari cu COVID 19 de peste 6 la mie. "Am identificat, de exemplu, in Salaj, ca pragul ridicat se datoreaza…

- Spitalul Militar de Urgenta din Sibiu nu trateaza in prezent niciun pacient de COVID-19 si nu poate caza niciun fel de pacient in cele 15 paturi din ATI, pentru ca este in renovare, a declarat vineri, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, medicul Gabriel Budescu."Astazi am…

- Ziarul Unirea Primul pacient din Romania care a murit AȘTEPTAND pentru a fi primit la Terapie Intensiva. Medic: ,,85% din pacientii care sunt la ATI intubati se duc” Astazi, un pacient cu COVID-19 internat in Spitalul Municipal din Medias, care nu are paturi de ATI pentru bolnavii cu noul coronavirus,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis astazi ca devine obligatorie purtarea mastii de protectie in spatiile publice deschise din localitatile Selimbar, Cartisoara, Vurpar si Merghindeal. Aici, slujbele se vor oficia doar in curtile bisericilor. De asemenea, vor fi inchise…