- 320.000 de semnaturi, dintre cele 500.000 necesare au fost sranse in cadrul campaniei „#FaraPenali in functii publice”, sustine liderul USR Dan Barna, potrivit caruia judetele in care au fost adunate cele mai putine sunt cele din sudul tarii.

- Timp de o saptamana, in Piata Universitatii, ei vor fi protagonistii care vor strange semnaturi pentru ca persoanele condamnate penal sa nu mai conduca Romania. The post Timișoreanul Florin Calinescu, printre actorii care vor strange semnaturi pentru campania #FaraPenali appeared first on Renasterea…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezinta miercuri seara, (11 iulie 2018), de la ora 22:00, la biserica Santa Maria dello Spasimo Palermo, spectacolul „Behind the wall”. In distribuție sunt actorii TNRS Diana Fufezan și Ali Deac. Read More...

- Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu a prezentat miercuri seara spectacolul „Oidip”, cu Constantin Chiriac in rolul principal, in cadrul celei de-a treia editii a Festivalului International de Teatru „Miturile Cetatii”, care s-a desfasurat la Constanta in perioada 20 – 27 iunie. La Teatrul de Stat Constanta…

- •Constantin Chiriac, presedintele Festivalului International de Teatru de la Sibiu si directorul Teatrului ”Radu Stanca” din Sibiu, este, de astazi, Cetatean de Onoare al municipiului Ramnicu Valcea Joi, 21 iunie 2018, la ora 13.00, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local, Constantin…

- Lumea ca spectacol. Ideea... ca spectacol... esența unei inițiative care iși propune sa uneasca spațiu și timp..., inimi și oameni... prin ceea ce pot sugera, povesti, juca... magneții. Artistul Dan Perjovschi și Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu celebreaza Centenarul Romaniei moderne și sfertul…

- Actorul Ilie Gheorghe, cunoscut pentru spectacolul „Faust“, unde a realizat un rol extraordinar, in regia lui Silviu Purcarete, la Teatrul National "Radu Stanca" din Sibiu, a murit in noaptea de sambata spre duminica, la varsta de 77 de ani.