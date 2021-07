Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav provocat de un șofer beat a avut loc sambata in Dolj. Patru persoane au fost ranite și una a murit. Accidentul s-a produs pe DN 55, in Dolj. O mașina a plonjat intr-un șanț, potrivit Mediafax. Un barbat de 34 de ani, din Dobrești, care conducea un autoturism, s-a rasturnat intr-un șanț.…

- Șoferul a murit pe loc in urma impactului. Femeia din dreapta a ramas incarcerata, dar a fost extrasa și transportata la spital. O fetița care se afla pe scaunul din spate și a fost dusa la spital, potrivit știridecluj.ro . Martorii spun ca șoferul ar fi adormit și a fost la un pas sa iasa de pe drum,…

- Un barbat in varsta de 78 de ani din municipiul Suceava a fost prins de politistii din Botosani in timp ce conducea un autoturism fara inspectie tehnica periodica si fara polita de asigurare obligatorie. Șoferul era intr-o stare de ebrietate avansata. Conform IPJ Botosani, politistii din cadrul Sectiei…

- O autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj SMURD și doua SAJ au fost dislocate pentru a gestiona o situație de urgența, ca urmare a unui accident rutier produs in localitatea Luncani.„Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 6.00, iar la fața locului au gasit…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a fost lovit de o autoutilitara, vineri dimineata, pe DN2, in localitatea Lilieci. Victima aflata in stare grava a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la o unitate medicala din municipiul Bucuresti, informeaza IPJ Ialomita. Traficul rutier este blocat…

- Un polițist de la Serviciul Rutier Hunedoara, aflat in timpul liber la volanul unui autoturism Trabant, a murit intr-un grav accident de circulatie care a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 76, in localitatea Soimus, in apropiere de municipiul Deva. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- FOTO| ACCIDENT RUTIER pe DJ 106D: Șofer din Alba, transportat la spital, dupa coliziunea cu un autoturism care nu a acordat prioritate Un accident rutier a avut loc sambata, pe DJ 106D, unde un șofer din județul Alba a fost ranit și transportat la spital, dupa ce un conducator auto nu i-a acordat prioritate.…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit, fiind constient, dupace un autoturism si un TIR s-au ciocnit in judetul Salaj. Ranitul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Baia Mare. ”Garda Ileanda a fost solicitata sa intervina la un accident rutier la iesire din localitatea Rastoci in care sunt implicate…