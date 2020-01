Sibiu: A fost reluat traficul pe DN 7, în zona producerii accidentului între un TIR, un autocar şi un autoturism Traficul pe DN 7 a fost reluat in ambele directii, in zona in care marti dimineata s-a produs un accident in care au fost implicate un TIR, un autocar si un autoturism, a informat IPJ Sibiu. Primele cercetari ale politistilor arata ca soferul unui ansamblu TIR condus spre Sibiu, pe DN 7, pe fondul vitezei neadaptate in curba la dreapta, a derapat, a patruns pe contrasens, unde capul tractor a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar spre Valcea, iar semiremorca a lovit un autocar. Soferul autocarului implicat in accident a fost descarcerat de echipajul de pompieri si a fost transportat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

