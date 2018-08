Sibiu: 50 de şoferi de autobuz din patru judeţe protestează pentru salarii şi condiţii de muncă mai bune Aproximativ 50 de soferi de autobuz din judetele Sibiu, Brasov, Arges si Dolj protesteaza vineri, in centrul municipiului resedinta, pentru salarii si conditii mai bune, potrivit participantilor. Protestul este unul pasnic, autorizat de Primaria municipiului Sibiu. Soferii de la societatea Tursib, aflata in subordinea Primariei municipiului Sibiu, au anuntat ca au iesit in strada deoarece sunt nemultumiti atat de lefuri, cat si de conditiile de munca. Colegii lor din Brasov, Pitesti si Craiova au venit ca sa-i sustina. "Demisia", "Nu mai vrem sa fim mintiti", "Vrem salarii decente" sunt doar cateva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de Relatii cu Clientii ale Grupului CEZ in Romania nu vor avea program de lucru cu publicul vineri, 20 iulie 2018, reluandu-si activitatea in data de 23 iulie 2018 In data de 20 iulie 2018, se sarbatoreste Ziua Energeticianului, sarbatoare specifica sistemului energetic. Incepand cu data de…

- O sedinta de urgenta a avut loc, duminica, dupa inundatiile de sambata si in contextul noilor avertizari meteo. Carmen Dan a discutat cu prefectii din fiecare judet afectat de inundatii si a comis o gafa, intrebandu-i pe cei din Buzau despre situatia din Intorsura Buzaului. „Doamna ministru, Intorsura…

- MAI transmite ca peste 8.000 de angajati ai MAI sunt pregatiti sa intervina in judetele aflate sub avertizare de cod portocaliu de inundatii."In cursul zilei de sambata, secretarul de stat dr. Raed Arafat a luat legatura telefonic cu prefecții și inspectorii șefi ai inspectoratelor pentru…

- Secretarul de stat Raed Arafat a solicitat sambata prefectilor si inspectorii sefi ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta din judetele vizate de avertizarea Cod portocaliu de inundatii atentie sporita la depasirea cotelor, masuri de prevenire a revarsarii apelor si de suprainaltare a digurilor,…

- Hidrologii au emis vineri, 6 iulie 2018, o avertizare cod galben de inundatii pentru 30 de judete, valabila de sambata de la pranz, pana marti. Totodata, a fost emisa o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru 13 judete, valabila de duminica, de la ora 9.00, pana luni la miezul noptii. Potrivit…

- Cateva mii de persoane protesteaza, la aceasta ora, in Piata Victoriei din Capitala, iar traficul rutier este blocat pe Bulevardul Kiseleff. Oamenii striga ”Demisia”, ”Hotii”, ”PSD, ciuma rosie”. Protestul intitulat ”Cod rosu de OUG” a fost anuntat pe Facebook pentru duminica seara in Bucuresti.…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 13 iunie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 27.098 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1200. Situația locurilor…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni o atentionare Cod galben de precipitatii abundente pentru 23 de judete, printre care și Bistrița-Nasaud, valabila incepand de marti, ora 18:00, pana miercuri, la ora 9:00. Conform ANM, in seara zilei de marti (15 mai) si in noaptea de marti…