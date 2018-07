Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Sibiu a fost evacuat joi seara dupa ce oamenii au simțit un miros ințepator in jur. Specialiștii ISU intervin la aceasta ora. Pana la aceasta ora nu se știe de la ce provine acest miros, scrie digi24.ro.

- Cincizeci de locuinte din localitatea Boian, judetul Sibiu, au fost evacuate, luni seara, ca urmare a inundatiilor provocate de scurgerile de pe versanti. Mai multe echipaje de pompieri sunt la fata locului si intervin pentru evacuarea apei care are in unele locuri si un metru si jumatate adancime.…

- Peste 200 de persoane au fost evacuate din localitatea Boian, din care 50 de copii care innopteaza la rude, zeci de case si sute de hectare de teren au fost distruse din cauza inundatiilor care au avut loc luni in judetul Sibiu, arata un prim bilant dat publicitatii de catre Inspectoratul pentru…

- Un autobuz in care se aflau 33 de pasageri s-a rasturnat, luni dimineata, la iasirea de pe Autostrada A1, catre zona industriala a orasului Sibiu, iar primele informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta arata ca 32 de persoane vor fi transportate la spital. Seful Departamentului…

- O aeronava aparținand Sun Express cu 116 pasageri la bord, ce circula pe ruta Ankara - Dusseldorf, a aterizat, luni dimineața, de urgența pe Aeroportul Henri Coanda din cauza unei pasagere cu probleme cardiace, anunța reprezentanții aeroportului, informeaza Mediafax.Reprezentanții Aeroportului…

- Traficul este oprit pe prima banda a autostrazii A1 Sibiu - Deva, in zona localitatii Cristian, din cauza unei masini care a luat foc. Nu s-au inregistrat victime. The post Trafic oprit pe autostrada A1 din cauza unei masini care a luat foc appeared first on Renasterea banateana .

- Cele 57 de zboruri anulate si 116 zboruri intarziate inregistrate pe aeroporturile din Romania, in luna mai, au afectat peste 20.000 de pasageri, reiese dintr-o analiza de specialitate. Multi dintre cei peste 20.000 de pasageri afectati au ajuns cu intarziere la destinatie, iar altii chiar au pierdut…

- Un pasager, in varsta de 60 de ani, a fost resuscitat, miercuri, pe Aeroportul International din Sibiu, deoarece ce i s-a facut rau, dupa ce s-a dat jos din avion, chiar inainte de efectuarea controlului, a declarat, pentru AGERPRES, Alexandra Pacurar, purtatorul de cuvant al aeroportului. …