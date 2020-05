Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul infectat cu COVID-19 din caminul de varstnici din municipiul Medias a fost internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, singurul care trateaza pacienti adulti confirmati pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, a precizat marti, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan,…

- Doi angajati de la centre de ingrijire si asistenta din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Olt au fost confirmati cu coronavirus, urmand sa fie efectuata retestarea pentru toti rezidentii si personalul din respectivele unitati. Potrivit unui comunicat…

- Numarul angajatilor de la fabrica de produse medicale din Cisnadie, care au fost confirmati cu coronavirus a ajuns la 34, dupa ce au fost testate 48 de persoane din cei aproape 300 de angajati.DSP Sibiu a anuntat ca au fost testate 48 de persoane, iar dintre acestea, 34 au primit rezultat pozitiv, iar…

- In cadrul Spitalului General Cai Ferate CF Sibiu, au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV 2, patru persoane angajate in cadrul spitalului, respectiv trei asistenti si o infirmiera, precum si doi pacienti, motiv pentru care DSP a dispus inchiderea unitatii sanitare.Potrivit unui comunicat…

- 22 de angajati de la o fabrica de produse medicale din judetul Sibiu au fost internati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta cu diagnosticul COVID-19, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan, citata de Agerpres.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati a anuntat, marti, ca numarul deceselor cauzate de coronavirus in randul varstnicilor internati la Centrul privat de Ingrijiri Batrani ‘Sf. Ilie’ din municipiul Galati a ajuns la 18. Potrivit sursei citate, alte 72 de persoane sunt pozitive la COVID-19 si sunt…

- Situația in Vrancea, conform Institutia Prefectului judetul Vrancea La nivelul județului Vrancea, in data de 27 martie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2775 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, dintre care 306 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de…

- In data de 26 martie 2020, la nivelul județului Prahova, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 5050 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu (858 au intrat sub aceasta masura in ultimele 24 de ore, iar37 au finalizat perioada de izolare de 14 zile). In carantina instituționalizata…