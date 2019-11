Sibian, prins de polițiști după ce a furat bunuri și bani dintr-o locuință din Jibert Un barbat din Sibiu a fost depistat de polițiștii din Hoghiz, dupa ce a intrat in curtea unei locuințe din localitatea brașoveana Jibert, de acolo in casa, de unde a sustras un dispozitiv audio si o suma de bani. Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Hoghiz au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi sustras, bunuri și bani dintr-o locuința din Jibert, județul Brașov. Oamenii legii au efectuat verificari și in scurt timp au identificat autorul. „Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, in data de 06 noiembrie a.c.,, in intervalul orar… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

