Siberia: O zi liberă decretată în regiunea Iacuţia din cauza fumului degajat de incendii Autoritatile din regiunea Iacutia, nordul Siberiei, au decretat o zi libera in mai multe districte din cauza fumului degajat de incendiile care au devastat milioane de hectare in aceasta regiune de la inceputul verii, relateaza AFP. Vineri, 13 august, va fi astfel zi libera in unsprezece districte si orase din Iacutia, potrivit unui decret publicat joi pe site-ul guvernului acestei regiuni imense si foarte putin populate din nordul Siberiei. Aceasta masura are drept scop "sa protejeze sanatatea populatiei impotriva impactului negativ al substantelor toxice" aparute in aer din cauza incendiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

