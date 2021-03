Sia și-a lansat primul film muzical Starul pop Sia si-a lansat primul film in calitate de regizoare, "Music", o comedie muzicala care a aparut luni pe diferite platforme si poate fi vizionata la cerere. Anul trecut, activistii pentru drepturilor persoanelor cu tulburari de spectru autist au cerut cintaretei Sia sa anuleze lansarea filmului „Music”. Ei considera ca lungmetrajul prezinta stereotipuri ofensatoare si efecte vizuale. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

