Stiri pe aceeasi tema

- Numarul parlamentarilor care au parasit grupul PNL a urcat la 11, dupa ce, vineri seara, și deputatul Claudiu-Martin Chira a anuntat ca demisioneaza din grupul parlamentar al PNL si va activa in urmatoarea perioada ca deputat neafiliat. “Astazi mi-am dat demisia din grupul parlamentar al PNL si voi…

- Numarul parlamentarilor care au parasit grupul PNL a urcat la 10, dupa ce o parte dintre liberali au ales sa-l urmeze pe Ludovic Orban, care a anunțat, marți, ca iși continua activitatea ca parlamentar neafiliat. Vineri, și deputatul Bogdan Bola și-a anunțat demisia din grupul PNL. Acesta va activa…

- Proiectul de lege care introducea obligativitatea certificatului verde la locul de munca a fost respins, miercuri, de plenul Senatului, dupa ce nu a obținut suficiente voturi favorabile. Senatul este prima camera sesizata. Proiectul merge la Camera Deputaților, care este camera decizionala. Astazi,…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat, marți dimineața, in plenul Parlamentului demisia din grupul parlamentar al PNL, precizand insa ca nu demisioneaza inca și din partid. El a anunțat ca iși va continua activitatea ca parlamentar neafiliat. Fostul președinte al PNL și-a anunțat demisia…

- Ludovic Orban nu iși mai da demisia la Camera Deputaților, așa cum a anunțat sambata, la aflarea rezultatului votului la Congres. Se pare ca Orban a fost convins de Florin Cițu sa iși prezinte demisia la partid, astfel ca decizia va aparține noii conduceri. Ca sa nu para ca și-a anunțat demisia și acum…

- Premierul Florin Cițu a declarat, la finalul ședinței de guvern de joi, ca daca CCR ii va da dreptate in conflictul Guvern – Parlament, le va cere demisia lui Ludovic Orban și Ancai Dragu de la Camera Deputaților, respectiv Senat. „Am vazut si astazi in Parlamentul Romaniei o decizie. Noi stiti foarte…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan solicita conducerilor Camerei Deputaților și Senatului accelerarea procedurilor pentru adoptarea proiectelor de lege privind consumatorul vulnerabil din sistemul energetic, respectiv masurile pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile…

- In județul Mureș, unul dintre puținele din Ardeal in care PNL nu a caștigat nici Primaria municipiului reședința de județ, nici Consiliul Județean, au avut loc alegeri interne sambata, la eveniment fiind prezenți și premierul Florin Cițu și președintele partidului, Ludovic Orban. In discursul sau, Florin…