Și UDMR va merge la Cotroceni cu propunere de premier, anunță Kelemen Hunor UDMR va avea propunere de premier cu care va merge în fața președintelui, daca ne va chema la consultari, a anunțat miercuri liderul uniunii Kelemen Hunor.



&"UDMR va avea propunere de premier cu care vom merge în fața președintelui, daca ne va chema la consultari. Nu consider ca este o propunere deplasata ca într-o urmatoare coaliție – indiferent ca va fi o coaliție PNL-USR-UDMR sau PNL-PSD-UDMR – primul-ministrul sa fie dat de cea mai mica formațiune, cea care reprezinta stabilitatea. Se poate vorbi despre faptul ca UDMR are doar 6-7% în parlament,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

