- Reactia UDMR la propunerile PNL Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. UDMR apreciaza ca propunerile de premier facute de PNL sunt bune, dar precizeaza totodata ca celelalte doua functii în stat, de presedinte al Senatului si Camerei Deputatilor…

- La negocierile politice fiecare formațiune și-a prezentat punctul de vedere referitor la organizarea și funcționarea coaliției, se arata într-un comunicat comun semnat de Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, dupa prima runda de negocieri pentru formarea guvernului. Liderii…

- „Cu siguranta (sefia Camerei Deputatilor si Senatului va reveni coalitiei de guvernare – n.r.). Nu exista acest risc (sa revina PSD – n.r.). Exista majoritate parlamentara certa si in Senat, si in Camera Deputatilor. Coalitia va detine ambele pozitii si asa e normal. Ganditi-va ca presedintia Senatului…

- Astazi au loc alegeri parlamentare in Romania. Alegatorii sunt chemați la vot pentru a decide cine va face parte din Parlamentul Romaniei pentru urmatorii patru ani. Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro.Secțiile…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca in data de 11 noiembrie 2020 a fost finalizata operatiunea de transmitere prin e-mail a notificarilor referitoare la expedierea materialelor electorale si a numarului de expediere (AWB). Notificarile mentionate au fost transmise catre 35.650 de cetateni…

- Liderul USR Dan Barna face apel la senatori sa vina in plenul reunit de miercuri pentru a vota initiativa „Fara penali in functii publice”. „Este o zi istorica astazi pentru Romania. Dupa eforturi de doi ani de zile, dupa ce 1 milion de cetațeni au cerut Fara Penali in funcții publice, inițiativa e…