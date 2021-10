Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat luni ca pentru formatiunea pe care o reprezinta va fi foarte greu sa sustina un guvern condus de Dacian Ciolos, iar presedintele Klaus Iohannis probabil ca se bazeaza pe majoritatea de la motiunea de cenzura, formata cu PSD si AUR. "Noi, la…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat luni ca pentru formatiunea pe care o reprezinta va fi foarte greu sa sustina un guvern condus de Dacian Ciolos. „Am vazut aceasta decizie a presedintelui Iohannis, nu stiu, dansul poate ca s-a gandit ca exista o majoritate in Parlament formata…

- Cu ce propuneri de premier merg partidele luni la Cotroceni. PSD și AUR propun un guvern de specialiști Cu ce propuneri de premier merg partidele luni la Cotroceni. PSD și AUR propun un guvern de specialiști Președintele Klaus Iohannis a convocat prima runda de consultari cu partidele politice pentru…

- Guvernul condus de Florin Cîțu a cazut printr-o moțiune de cenzura care a adunat cele mai multe voturi din istoria post-decembrista a României. Termenul maxim de interimat al Cabinetului interimar este de 45 de zile. Ce atribuții are un guvern interimar? Prima ședința a Guvernului interimar…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor, vicepremier in Guvernul Cițu, care conform calculelor de ultima ora are șase mari sa fie demis prin moțiune de cenzura, anunța prioritate zero pana la finalul inainte de termen al mandatului sau. "Nu a fost o saptamana plictisitoare și suntem departe de a se fi…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a avut o discuție cu liderul USR-PLUS Dan Barna, în încercarea de a gasi ieșire din criza politica de la București. Întâlnirea a durat aproape o jumatate de ora.UPDATE 16:35 Întâlnirea de la Cotroceni s-a încheiat. Potrivit…

- Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a confirmat luni, 6 septembrie, la conferința de presa in care a anunțat ca miniștrii partidului pe care il conduce vor demisiona din Guvern , ca el și celalalt lider al formațiunii, Dacian Cioloș, au fost invitați la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis la Cotroceni,…

- Dan Vilceanu, noul ministru al finantelor, a depus juramantul de investire la Cotroceni. Vilceanu a fost validat anterior de conducerea PNL pentru a prelua portofoliul Finantelor. Singurul vot impotriva a venit de la presedintele partidului, Ludovic Orban, care a motivat ca nu a putut parcurge toata…