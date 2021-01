Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca la inceputul lunii viitoare se va definitiva situația cu privire la redeschiderea școlilor. Raed Arafat susține ca „Suntem dependenți de numarul dozelor care se primesc”. „Este creștere, zilnic avem o creștere in numarul persoanelor și deja am depașit un sfert de milion de persoane vaccinate. Intre inceput și intre ieri, de exemplu, suntem de la 10.000 suntem la aproape 30.000 de persoane vaccinare”, a spus Raed Arafat. „Profesorii au intrat deja in faza in care se pot vaccina” Raed Arafat a vorbit și despre vaccinarea…