ȘI TOTUȘI NU VIN REZULTATELE – Minaur pierde cu Targu Jiu Și totuși noul antrenor nu aduce rezultatele mult așteptate de conducerea clubului. E o realitate, sunt doar infrangeri și nu știm cata rabdare vor mai avea cei din conducere. Minaur a pierdut azi cu Pandurii Targu Jiu, scor 2-1, golurile echipei caștigatoare fiind marcate de Florin Rasdan și Paul Mitrica, in timp ce golul de onoare al baimarenilor a fost dat in minutul 90 de Cassama. Etapa 15 Gloria Buzau – Concordia Chiajna 0-1 CS Minaur Baia Mare – Viitorul Pandurii Targu Jiu 1-2 Metaloglobus București – Progresul Spartac 3-0 CSM Slatina – Politehnica Timișoara 0-0 CSC Dumbravița – Unirea Constanța… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

