Și totuși, Google este forțat să inoveze... Cazul Perplexity E greu sa fi ratat știrile despre progresele inteligenței artificiale din ultimele luni, in special cele din domeniul instrumentelor de IA conversaționale, precum ChatGPT . Pe de alta parte, e greu sa nu fi observat lipsa de progres a motorului de cautare Google, care a modificat atat de mult algoritmii secreți, ca raspunsurile pe subiecte tehnice sunt de prea multe ori de pe site-uri rusești care au motoare de traducere automata in toate limbile. Daca ar elimina Wikipedia din rezultatele cautarilor, Google in limba romana ar deveni aproape inutil. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

