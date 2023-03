Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui raport al Eurostta, pretul oualor la nivel de Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022. O crestere usor peste media europeana este inregistrata insa in Romania, unde ouale sunt cu 33,7% mai scumpe.

- Un miliard de euro, trimis de Bruxelles prin mecanismul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunarii, a fost imparțit dupa bunul plac de cațiva oameni uniți prin relațiile personale, afaceri sau prin interese politice. Eugen Teodorovici, fostul ministru al Fondurilor Europene din perioada 2012-2015,…

- Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in instituția condusa de ministrul Sorin Grindeanu, a declarat marți, 7 martie, dupa intalnirea care a vizat Canalul Bastroe, ca partea ucraineana s-a angajat sa opreasca lucrarile de dragaj pana la clarificarea situatiei.„Vestea buna este ca Ucraina si-a asumat ca…

- Romanii care au contracte de munca in mai multe state UE vor putea opta pentru un produs personal de pensie, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri de reglementare ca in toate statele membre, potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin vot final, potrivit Profit.ro . “Se da astfel…

- Pe adresa de mail a redacției noastre a sosit un document de la FACIAS care atesta ca Romania nu a trimis nicio propunere de renegociere a PNRR. Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului i-a trimis o scrisoare Comisiei Europene pentru a reaminti consecințele nerezolvarii situației…

- Europarlamentarul Nicu Ștefanuța (Renew Europe) sesizeaza Guvernul și Comisia Europeana pentru a trage un semnal de alarma cu privire la riscul pe care il prezinta cladirile din Romania in fața unui cutremur.

- Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Regional (CM PR) Nord-Est 2021-2027 a avut loc la Piatra Neamț. La reuniune a venit și delegația Comisiei Europene, condusa de Aida Liha Matejicek, șefa Unitații pentru Romania și Croația din Departamentul pentru politica regionala și urbana…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…