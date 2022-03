Traian Basescu nu iși va pierde privilegiile de fost președinte de stat la incheierea mandatului dupa decizia definitiva a ICCJ, susține avocata Eliza Ene Corbeanu, care clarifica situația juridica a acestuia. De asemenea, ea afirma ca fostul președinte nu a savarșit infracțiunea de fals in declarații și nici nu iși va pierde mandatul de europarlamentar. „M-am tot gandit daca are vreun rost sa raspund și public la intrebarile pe care le-am primit in legatura cu situația juridica a președintelui Traian Basescu. Inițial am zis pas, apoi au aparut gladiatorii care au inceput sa macelareasca totul,…