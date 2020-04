Stiri pe aceeasi tema

- In perioada izolarii, romanii stau acasa, gatesc mult mai mult și manca des.Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția ca mancatul excesiv, in condițiile in care ieșim foarte puțin din locuința, iar activitatea fizica lipsește cu desavarșire, poate fi pe fond nervos, motiv pentru care…

- Președintele Klaus Iohannis participa la o noua ședința de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. Cele mai importante declarații ale Președintelui Iohannis Vreau sa va mulțumesc pentru ca ați respectat masurile in aceste zile de sarbatoare. Sunt foarte bucuros sa constat…

- Raed Arafat, un nou avertisment inainte dee Paste. "Chiar daca sunt obișnuiți sa sarbatoreasca intr-un anumit mod, anul acesta trebuie sa sarbatoreasca altfel. Fara familie, fara sa iasa, fara vizite. E cel mai important. Nu vizite la bunici, nu vizite la prieteni, nu primire de vizitatori acasa…

- „Razboiul” dintre vecini continua in curtile de bloc din Chisinau. Chiar in curtea unuia dintre membrii echipei AutoBlog.MD, din sectorul Ciocana al capitalei, un sofer s-a trezit cu o surpriza pe masina peste noapte. Cineva dintre vecini i-a pus pe automobil mai multe pungi cu deseuri pentru ca nu…

- Romania a inregistrat astazi primele doua decese din cauza coronavirusului, iar numarul celor infectati a ajuns la 433. Autoritatile indeamna populatia sa stea in case pentru a reduce raspandirea noului coronavirus.Un articol din revista Spinoff din Noua Zeelanda ilustreaza cum statul in casa poate…

- Provocarea de a jongla, acasa, cu rola de hartie igienica, in contextul crizei coronavirusului, a prins la sportivii din lumea intreaga, aflati intr o vacanta fortata in aceasta perioada. Astfel ca, printre altii, au postat filmulete pe retelele de socializare inclusiv Gica Hagi, managerul tehnic al…

- O asociație de romani din Milano transmite un apel autoritaților romane sa gaseasca soluții pentru a-i aduce acasa pe romanii care lucreaza sezonier și pe ingrijitoare. Oamenii au ramas fara loc de munca și sunt ai nimanui, susține Carmen Costanda, președintele Asociației „Democracy Next Level”.Romanii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, in videoconferinta sustinuta duminica seara, de la Vila La 1, unde se afla in izolare, ca romanii din Italia, zona cu focar de coronavirus, pot veni acasa, chiar daca se instituie starea de urgenta, insa vor fi bagati obligatoriu in carantina timp de 14 zile. "Le…