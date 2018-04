Batranii, targetul vanzarilor de canabis

Legalizarea canabisului in scop recreativ/medical in 29 de state americane s-a soldat cu atragerea unei noi categorii de public: seniorii Anul trecut, 64% din americani erau pentru legalizarea canabisului la scara nationala. Consecinta, numarul seniorilor care consuma marijuana este in plina explozie iar dezvoltarea pietei… [citeste mai departe]