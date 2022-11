Stiri pe aceeasi tema

- Medaliile obținute de canotori la Racice au imbogațit palmaresul mondial din acest al Romaniei, unul pe care sportivii tricolorii nu l-au mai avut in ultimii zece ani in care s-au desfașurat toate competițiile. Pana la Jocurile Olimpice de la Paris au mai ramas 667 de zile, iar parcursul sportivilor…

- Tenismenul roman Marius Copil (31 ani, 350 ATP) a ratat calificarea in optimile de finala ale turneului ATP 250 de la Tel Aviv (Israel), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 949.475 de dolari. In runda inaugurala, romanul a fost invins, in trei seturi, scor 7-6 (5), 4-6,…

- Viața lui Vladimir Draghia merge din ce in ce mai bine. Actorul demonstreaza cu fiecare apariție publica ca este un tata devotat, dovada stand imaginile in care apare, mereu, alaturi de iubita lui și fetițele sale. Pe langa postarile de pe rețelele de socializare in care apar impreuna, aceștia au fost…

- Chiar daca pe terenul de joc sunt cei mai mari adversari, in viața reala sunt prieteni foarte buni. Ce fac Alexandru Mațan, Claudiu Belu Iordache și Ionuț Vina atunci cand au pauza de la antrenamente.

- Performanta extraordinara pentru clubul Lps Petrache Triscu, dar si pentru tinerii luptatori care au participat la Cupa Aktiv Padea. Sportivii craioveni au castigat patru medalii de aur și doua de argint la competitia desfasurata la Motru, ceea ce reprezinta o reusita si un mare pas inainte. Medaliile…

- Un stil de viața sanatos este cheia pentru a trai o viața lunga și fericita. O parte din asta este sa ai mentalitatea corecta și cealalta parte este sa mananci mancare buna și sa faci exerciții in mod regulat. Nu este intotdeauna ușor sa menții un astfel de stil de viața, dar exista cateva lucruri pe…

- Laura Alexia Bogdan (16 ani), sportiva legitimata la CS Unirea Alba Iulia, a obținut o performanța extraordinara, fiind medaliata cu aur la Campionatul Balcanic de Judo U18, desfașurat in 10 și 11 septembrie in Turcia, la Kocaeli. Laura Alexia Bogdan a concurat sambata, la individual, la categoria de…

- Oricine are pisici acasa, știe ca acestea sunt extrem de pofticioase. Ori de cate ori felinele vad ca cineva mananca ceva in preajma lor, imediat vin și cer, iar cand ochișorii lor parca implora pentru o bucațica, mai ca nu te poți abține și le dai și lor din ceea ce mananci tu ca, vorba aia .. ce pot…