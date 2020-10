Alexander Schallenberg, ministrul austriac de Externe, a fost testat pozitiv cu coronavirus și plasat in izolare, a anunțat sambata purtatorul sau de cuvant. Dl. Schallenberg, a informat purtatorul de cuvant, a primit rezultatul testului vineri dupa amiaza. Nu avea pana in acel moment niciun fel de simptome ale bolii, dar a fost plasat in izolare […] Articolul Și șeful diplomației austriece, testat pozitiv cu Covid-19 apare prima data in Curierul National .