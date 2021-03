Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, admite ca Uniunea Europeana (UE) a facut greseli in elaborarea strategiei de vaccinare impotriva noului tip de coronavirus pentru statele membre, informeaza duminica dpa.

- Comisia Europeana vrea sa reporneasca calatoriile in interioriul Uniunii Europene si dincolo de granitele acesteia prin emiterea unui „certificat verde digital”, un document care sa ateste ca o persoana a fost imunizata anti- COVID-19. Intr-o scrisoare trimisa vineri statelor membre, Ursula von der…

- In primul sau discurs de la lansarea campaniei de vaccinare in Uniunea Europeana, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut ca s-au facut greseli in strategia de achiziționare și vaccinare.

- Comisia Europeana a recomandat marți vaccinarea împotriva COVID-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pâna în vara acestui an pentru a reduce raspândirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției.Executivul…

- Comisia Europeana a recomandat azi vaccinarea anti-Covid-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pana in vara acestui an, pentru a reduce raspandirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției citat de hotnews . Executivul…

- Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele care au primit vaccinul impotriva COVID-19 ar trebui sa aiba la vara o libertate de calatorie mai mare decat cei neimunizati, relateaza Reuters. Ministrii pentru afaceri europene ai celor 27 de tari membre…

- Uniunea Europeana aloca peste 30 de miliarde de euro pentru redresarea economica a Romaniei. Inca de luni Comisia de buget și cea economica și-au dat votul asupra acordurilor negociate de instituțiile europene. Este vorba despre mecanisme importante, care vor aduce bani și in țara noastra, daca vom…

- Comisia Europeana a prezentat o strategie de prevenire a unei viitoare acumulari a creditelor neperformante in Uniunea Europeana, ca urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19. Strategia urmarește sa asigure faptul ca gospodariile și intreprinderile din UE continua sa aiba acces la finanțarea…