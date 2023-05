Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Aliantei Nord Atlantice a ajuns in prima sa vizita la Kiev, de cand Ucraina a fost invadata de Rusia. Jens Stoltenberg a subliniat ca locul Ucrainei este in familia euroatlantica.

- Materialele filoruse, in care este prezentata o versiune deformata a razboiului din Ucraina și care susțin interesele Rusiei in Africa, se bucura de o tot mai mare audiența pe continent, scrie NYT . In Africa de Sud, un influencer, care și-a adaugat numele de ”Vladimir” pe pagina sa de pe Twitter pentru…

- Ambasadorul Chinei la Uniunea Europeana, Fu Cong, a declarat ca "prietenia fara limite" dintre Moscova și Beijing este doar "retorica", iar China nu susține razboiul Rusiei cu Ucraina și nici nu a furnizat asistența militara regimului de la Kremlin.

- Un avertizor de integritate dezgustat de razboiul din Ucraina a dezvaluit o baza de date care conține planurile și operațiunile razboiului cibernetic dus de Kremlin de mai mulți ani impotriva Europei și Statelor Unite.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat sambata in Crimeea, intr-o vizita care marcheaza implinirea a noua ani de la anexarea peninsulei ucrainene, informeaza Reuters si AFP citand presa de stat din Rusia. In vizita sa neanuntata la Sevastopol, Putin a participat la inaugurarea unei scoli de arte,…

- ”Discutiile sunt mai dificile decat la precedentele reuniuni (ale G20 Finante), pentru ca razboiul continua”, declara sambata ministrul spaniol al Finantelor Nadia Calvino. Prin urmare, ”anumite pozitii poate ca sunt mai putin constructive in anumite probleme”, precizeaza ea, fara sa precizeze la ce…

- „La un an dupa ce Rusia lui Putin a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei, noi, liderii UE, ne exprimam deplina solidaritate cu poporul ucrainean si angajamentul nostru ferm de a continua sa sprijinim Ucraina", a scris presedintele Klaus Iohannis, joi, pe Twitter . Membrii Consiliului…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a felicitat joi pe rusi de Ziua Aparatorului Patriei si a anuntat ca in curand vor fi desfasurate noi rachete intercontinentale Sarmat si ca fortele armate vor primi un stoc important de rachete hipersonice Kinjal si Tirkon, transmite EFE. ”Aceasta sarbatoare populara…