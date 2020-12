Şi pomii de iarnă pot avea miros penal… CARAS-SEVERIN – Weekendul trecut, polițiștii carașeni au intensificat acțiunile pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților in domeniul silvic și pentru depistarea transporturilor ilegale de material lemnos și pomi de Craciun! Acțiuni similare au fost derulate in toata tara, politistii colaborand cu angajați ai Garzii Forestiere, ai Direcției Silvice, cu jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali. In cadrul acestor acțiuni au fost instituite filtre rutiere pe drumurile publice, pentru a verifica daca materialul lemnos circula legal si daca exista documente de provenienta si acte insotitoare… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

