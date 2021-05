Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Cairo au anunțat ca sechestreaza nava port-container „Ever Given” pana la achitarea de catre proprietari a sumei de 900 de milioane de dolari ce reprezinta despagubiri pentru costul deblocarii navei dupa ce a ramas blocata in Canalul Suez timp de aproape o saptmana, relateaza Bloomberg,…

- Muzicianul american Bob Dylan cauta sa obtina respingerea procesului deschis de reprezentantii lui Jacques Levy, fost colaborator al sau, in care ii sunt cerute despagubiri de 7,25 milioane de dolari. In luna ianuarie, sotia si compania care detine drepturile de publicare a operei lui Jacques…

- Fostul star al ciclismului Lance Armstrong si-a incheiat socotelile cu justitia americana, dupa ce a acceptat sa plateasca 5 milioane de dolari despagubiri unuia din fostii sai sponsori, care ii cerea 100 de milioane de dolari daune pentru ca a recurs la dopaj. Citește mai departe...

- Autoritațile mexicane au blocat conturile ale unor indivizi care faceau parte dintr-o grupare infractionala – in marea lor majoritate cetateni romani – care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare si care opera in Cancun, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. Potrivit sursei citate, in cadrul ”Operațiunii…

- ”Operațiunea Caraibe”: autoritațile mexicane anunța ca au blocat 79 de conturi bancare, majoritatea aparținand unor romani care clonau carduri și operau in Cancun. Tranzacțiile frauduloase se ridica la peste 50 de milioane de dolari.

- Jurnalistii din Cancun, unde peste 100 de romani sunt blocati in aeroport, nu au reusit sa obtina din partea autoritatilor mexicane motivul pentru refuzul accesului. Totusi, jurnalistii leaga situatia acestora de gruparile infractionale conduse de romani care au actionat in oras in ultimii ani.

- Compania Google a acceptat sa plateasca un total de 3,8 milioane de dolari, dupa ce a fost acuzata de discriminare impotriva femeilor si a asiaticilor, a anuntat luni Departamentul pentru munca din SUA. Cea mai mare parte din aceasta suma o reprezinta despagubiri pentru 2.565 de femei angajate de Google…

