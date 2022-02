Stiri pe aceeasi tema

- Deși, se constata o ușoara scadere a cazurilor de infectari cu coronavirus, in Italia, la Institutul Național de Boli Infecțioase Lazzaro Spallanzani se gasesc acum și pastile antivirale Paxlovid. Ele nu inlocuiesc vaccinul care e recomandat pe mai departe, dar pot ajuta la descongestionarea spitalelor,…

- Valul 5 al pandemiei, pus pe seama variantei Omicron a coronovirusului, a adus cea mai abrupta creștere a numarului cazurilor de infectare. In trei saptamani, de cand cazurile raportate zilnic sunt in creștere, viteza de raspandire a virusului este de doua ori mai rapida decat in valul 4. Vestea…

- Comitetul National de Vaccinare din Grecia a dat unda verde administrarii celei de-a patra doze a unui vaccin anti-Covid pentru persoanele imunocompromise si cele care sufera de boli cronice grave. Expertii Comitetului National de Vaccinare de la Atena au declarat ca doza 4 va oferi o protectie sporita…

- Austria recomanda administrarea celei de-a patra doze de vaccin anti-COVID-19 pentru o parte din personalul medical si alti lucratori esentiali, a precizat Comisia nationala de vaccinare intr-un ghid actualizat publicat joi seara, din cauza variantei Omicron a coronavirusului.

- Austria recomanda administrarea unei a patra doze dintr-un vaccin anti-COVID-19 pentru o parte din personalul medical si alti lucratori esentiali, a precizat Comisia nationala de vaccinare intr-un ghid actualizat publicat joi seara, mentionand riscurile variantei Omicron a coronavirusului, care se…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 6 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 12 persoane. In aceeași perioada de referința nu au decedat persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Din totalul celor 500 pacienți internați…

- Infecțiile grave cu coronavirus au consecințe pe termen lung asupra sanatații, arata un studiu publicat in jurnalul medical Frontiers in Medicine, citat de The Guardian . Specialiștii care au realizat acest studiu atrag atenția, in acest fel, asupra importanței vaccinarii, care impiedica apariția unor…

- Numarul pacienților cu forme grave și severe de Covid internați in spitalele din județul Suceava se menține ridicat. Conform buletinului zilnic de presa remis de Prefectura Suceava, in intervalul 20-21 noiembrie in spitalele din județ au fost internate 13 persoane cu Covid – 19 și au fost ...