Și minorii cu card de sănătate!? Cardul de sanatate ar putea fi eliberat inainte de varsta de 18 ani, dar aceasta este o ”problema care ține direct de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate”, a anunțat ministrul Sanatații. In prezent, cardul de sanatate se elibereaza de la varsta de 18 ani. Ministrul Alexandru Rafila a afirmat ca, la acest moment, este o discuție privitoare la scaderea varstei pentru eliberarea cardului de sanatate. „Este o anumita discutie. Eliberarea cardurilor de sanatate era programat sa aiba o evolutie favorabila din punct de vedere al scaderii varstei, pentru ca, stiti bine, in Romania se vor schimba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba in sedinta de joi un proiect de ordonanta de urgenta prin care valoarea tichetelor de masa va creste la 35 de lei de la 1 august, informeaza AGERPRES . Astfel, prin proiectul de OUG va fi modificata Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum si pentru stabilirea…

- Ședința de Guvern, joi, la Palatul Victoria. Raportul privind situația concediilor medicale acordate si decontate din bugetul national se afla pe masa miniștrilor.Premierul Marcel Ciolacu a constatat ca, la o populație activa de 6 milioane de romani, au fost inregistrate aproape 8,1 milioane de concedii…

- Ședința de Guvern, joi, la Palatul Victoria. Raportul privind situația concediilor medicale acordate si decontate din bugetul national se afla pe masa miniștrilor.Premierul Marcel Ciolacu a constatat ca, la o populație activa de 6 milioane de romani, au fost inregistrate aproape 8,1 milioane de concedii…

- Planul ministrului Rafila de trecere a azilelor groazei in subordinea spitalelor de psihiatrie este absurda si ilegala, transmite deputatul USR Emanuel Ungureanu, care atrage atentia ca aceasta schimbare va produce o catastrofa iminenta. „Rafila a venit cu ideea catastrofala sa asocieze sectiile de…

- Premierul Marcel Ciolacu a solicitat o analiza și un raport de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate dupa ce anul trecut s-au inregistrat peste 8 milioane de concedii medicale. „Exista, și am aflat și eu, in ședința de Guvern, și aveam anumite semnale pana acum și aștept un raport de la președinta…

- Cu prilejul Zilei Mondiale a Tiroidei, a fost lansat chestionarul de depistare a simptomelor de hipotiroidism, care ii poate ajuta pe romani sa afle daca sunt suspecți de aceasta afecțiune. ,„Ce știi despre tiroida? Informeaza-te!” este numele campaniei organizate de Asociația Pacienților cu Afecțiuni…

- In perioada 22-26 mai 2023 la Palatul Parlamentului din București are loc reuniunea pe tema digitalizarii in sanatate la nivel european, aferenta programului european [email protected] EU4Health WP2023. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, in colaborare cu Comisia Europeana, prin Direcția Generala…

- O modificare a OUG 97/2005 prin care cetatenii romani din diaspora pot solicita eliberarea de catre statul roman a cartilor de identitate electronice, a fost facuta in plenul Senatului, luni, 8 mai. „De la data asigurarii infrastructurii tehnice necesare punerii in circulatie a cartii electronice de…