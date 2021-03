Stiri pe aceeasi tema

- Noua strategie a grupului JLR, prezentata la jumatatea lunii februarie, indica faptul ca Jaguar va lansa doar modele 100% electrice incepand cu anul 2025, iar primul Land Rover electric va fi prezentat in 2024. In urmatorii 5 ani, Land Rover va lansa 6 versiuni electrice ale SUV-urilor sale (Range…

- Mai multe surse citate de Reuters spun ca Huawei discuta cu cel puțin doua companii chineze pentru a lansa mașini electrice sub brand-ul propriu, aceste modele putând fi lansate chiar în acest an. Huawei a pierdut mult pe partea de smartphone-uri din cauza sancțiunilor impuse de SUA și cauta…

- Ford Motor a anuntat miercuri ca va electrifica toata gama de masini din Europa pana in 2030, grupul american alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, in perspectiva interzicerii vanzarilor de masini noi alimentate cu combustibili fosili, transmite…

- ​Ford se pregatește intens pentru un viitor 100% electric în Europa, în jurul anului 2030, iar pentru uzina europeana principala, din Köln (Germania) asta înseamna investiții de un miliard USD. Gama europeana a Ford va fi deja pregatita pentru zero emisii locale în jurul…

- La sfarșitul lui 2020, americanii de la Rivian au transmis ca se gandesc sa lanseze modele electrice pe piețele din Europa și China, fiind luata in calcul varianta unor fabrici pe Batranul Continent și in Asia. Acum, Bloomberg citeaza surse din cadrul companiei care susțin ca Rivian a inceput deja…

- Ungaria ar putea atrage o noua investiție de proporții fiindca se afla pe lista țarilor unde este interesata sa deschida prima uzina auto europeana compania Rivian la care a investit și Amazon. Rivian are în plan mai multe modele, inclusiv furgonete și SUV-uri electrice, fiind evaluata la peste…

- Lista țarilor care interzic mașinile pe benzina și diesel, in urmatorii ani, pentru reducerea emisiilor poluante și stoparea incalzirii globale Incalzirea globala și schimbarile climatice au devenit doua urgențe de importanța mondiala in ultimii ani și tot mai multe țari ale lumii cauta soluții pentru…

- O serie de fonduri de investitii, precum PAI Partners si CDH Investments, se numara printre firmele care se pregatesc sa faca o oferta preliminara pentru divizia de electrocasnice a grupului olandez Philips NV, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Fondul Apollo…