Și mai mulți şoferi analfabeţi din Bucureşti şi Ilfov, care au obţinut permise de conducere. Încă 10 suspecți, audiați Polițiștii ilfoveni au anunțat, luni, ca inca 10 suspecți au fost aduși la audieri in dosarul privind fraudarea probei teoretice a examenelor de permise auto organizate de SRPCIV București. Printre aceștia se afla și un instructor auto, dar și candidați care au promovat examenele in mod fraudulos. ”In cursul zilei de astazi, polițiștii desfașoara activitați […] The post Și mai mulți soferi analfabeti din Bucuresti si Ilfov, care au obtinut permise de conducere. Inca 10 suspecți, audiați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

