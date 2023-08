Numarul posturilor ocupate din administratia publica a crescut si in luna iunie, pentru a patra luna la rand, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Astfel, in iunie, numarul de posturi ocupate a urcat cu 490, la 1.284.999 locuri, dupa ce in luna mai cresterea a fost una considerabila, de 4.395 de posturi. Guvernul a introdus in […] The post Și mai mulți bugetari. Crește numarul posturilor ocupate la stat, inainte de taieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .