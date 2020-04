Și luna mai rămâne fără fotbal!? Cel mai așteptat meci pentru iubitorii fotbalului de la noi, barajul pentru calificarea la viitorul Campionat European (turneu final mutat in anul 2021, la care și Bucureștiul este pe lista celor 12 orașe gazda)- meciul dintre Islanda și Romania- va fi reprogramat din nou! Dupa ce, pe 17 martie, forul de la Nyon a amanat Euro cu un an, acum se dorește ca meciurile selecționatelor implicate in barajele pentru turneul final sa fie mutate in toamna! Astfel, „tricolorii” lui Mirel Radoi nu vor mai juca semifinala play-off-ului din Islanda pe 4 iunie (finala era programata pe 9 iunie), toate aceste… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

