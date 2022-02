Stiri pe aceeasi tema

- Ukraine closed its airspace to civilian flights on Thursday, citing a high risk to safety, while Europe‘s aviation regulator also warned against the hazards to flying in bordering areas of Russia and Belarus, because of military activities, according to Reuters. Russian President Vladimir Putin authorized…

- Principalul grup politic din Parlamentul European a cerut, luni, o evaluare a practicilor bancare ale Elvetiei si posibila includere a tarii pe lista neagra de bani murdari a UE, dupa aparitia unor documente legate de practicile de afaceri ale Credit Suisse, transmite Reuters. Presa a publicat luni…

- Liderul separatist al autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pushilin, a anunțat evacuarea locuitorilor din regiune catre sud-estul Rusiei, din cauza intensificarii bombardamentelor, relateaza Reuters și RIA. Anunțand mișcarea pe rețelele de socializare, Pushilin a declarat ca Rusia a fost…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat, miercuri, diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Konstantin Gavrilov, seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena privind securitatea militara si controlul…

- Ucraina ar putea renunta la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean in Marea Britanie pentru BBC, relateaza, luni, Reuters. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, in raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Rusia a trimis un nou divizion format din mai multe baterii antiaeriene Panțir-S din Extremul Orient in Belarus pentru efectuarea exercițiilor comune „Allied Resolve 2022”, a anunțat, sambata, Ministerul Apararii rus. Informația vine pe fondul tensiunilor tot mai puternice dintre Occident și Rusia,…

- Mii de zboruri au fost anulate sambata in Statele Unite, inaintea unei furtuni violente in Est, cu ninsori si rafale de vant puternice, relateaza AFP. New England si nord-estul Americnii, inclusiv New Yorkul si Bostonul, urmeaza sa fie cele mai afectate de aceasta furtuna. Utilaje cu sare si de deszapezit…

- Preturile globale ale carbunelui au crescut aproape de niveluri record, deoarece criza din Ucraina mareste asteptarile ca europenii vor incepe sa solicite combustibili fosili de teama ca tensiunile intre Rusia si tarile occidentale vor duce la intreruperea livrarilor rusesti de gaze naturale, transmite…