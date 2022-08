Și legumele devin „bunuri de lux”! Scumpire uriașe în numai doi ani Prețurile au explodat aproape peste tot, iar mancarea nu face excepție. Unele alimente s-au scumpit chiar și cu 39%. In topul celor mai mari scumpiri din Romania se numara uleiul, care s-a scumpit cu 39.4%, urmat de paine și cereale, cu 23.1%. Apoi, peștele și fructele de mare costa cu 15.3% mai mult decat anul […] The post Și legumele devin „bunuri de lux”! Scumpire uriașe in numai doi ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 76 de ani, Rica Raducanu muncește din greu pe litoral, deși se confrunta cu mari probleme de sanatate. Fostul mare portar de la Rapid are o afacere de familie in stațiunea Neptun din Romania, o braserie care merge foarte bine in sezonul estival. Ce prețuri sunt la localul familiei sale. Rica Raducanu…

- Proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat cu 4,6%, in cel de-al doilea trimestru al anului in curs, fata de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de crestere anual de 14.3%, transmit reprezentantii Imobiliare.ro.

- Conducerea Directiei Agricole Covasna estimeaza ca productia medie de cartofi din acest an va fi mai scazuta fata de cea multianuala, intrucat majoritatea suprafetelor insamantate sunt afectate de seceta, relateaza Covasna Media . Directorul institutiei, Kozma Bela, a afirmat, marti, ca vara aceasta…

- Daca va gandiți sa mergeți in Grecia și sa va petreceți concediul pe țarmul Marii Mediterane ar trebui sa luați in calcul scumpirile uriașe. Romanii sunt șocați de prețul la care s-a ajuns pentru o singura camera de cazare, asta in comparație cu prețurile care erau in 2019, inainte de pandemie.

- Este sezonul estival, iar turiștii sunt in cautarea celor mai bune oferte de pe litoralul romanesc și nu numai. Ceea ce trebuie ei sa știe inainte de a planui o vacanța este ca prețurile cazarilor s-au marit, iar asta inseamna depașirea bugetului estimat inițial. Ei bine, atat in Romania, cat și in…

- Carburanții s-au scumpit din nou astazi, de data aceasta doar benzina, dupa o scumpire in weekend și alta vinerea trecuta. Prețul motorinei pare sa stagneze. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.94 lei/l și 8.90 lei/l.Prețurile practicate de stațiile…

- Rata inflatiei din Romania a urcat la 13,8 % in aprilie, conform datelor transmise miercuri de INS. In martie, rata inflatiei a trecut de pragul de 10%, ajungand la 10,2%. Conform datelor anuntate de Institutul National de Statistica, preturile de consum in luna aprilie 2022 comparativ cu…

- Rata inflatiei din Romania a urcat la 13,8 - in aprilie, conform datelor transmise miercuri de INS. In martie, rata inflatiei a trecut de pragul de 10-, ajungand la 10,2-. Conform datelor anuntate de Institutul National de Statistica, preturile de consum in luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie…