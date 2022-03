Și la Roma s-au golit rafturile magazinelor cu alimente Deși, autoritațile din intreaga Europa – ba, și din SUA, dar ne referim doar la Europa acum – dau asigurari ca alimentele de prima necesitate sunt sub control și nu vor disparea de pe rafturi, lumea se bulucește peste tot ca sa apuce o sticla de ulei sau o punga de faina. Și, tot mai mult, scenariul de la inceputul pandemiei se reediteaza. La doi ani distanța. Dupa ce am vazut cozi la noi, cozi in Bulgaria, acum le vedem și la Roma. De fapt, in intreaga Italie. Rafturile – cu orice, dar mai ales cu faina, orez, ulei, zahar, fructe, paste – au fost devalizate in toate supermarketurile. Ba, și toate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

