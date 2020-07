Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care s-au vindecat de COVID-19 ar putea avea probleme respiratorii cronice, cicatrici pe plamani și insuficiența respiratorie, anunța medicii pneumologi italieni. Chiar daca s-au vindecat, persoanele care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 s-ar putea confrunta cu probleme la nivelul…

- Vestea ca suntem pe trendul de coborare a fost confirmata și de cunoscutul medic Adrian Marinescu de la Institutul Matei Balș, din București, spital din linia 1, impotriva Covid 19. „Avem date concrete, e o curba descendenta in mod clar. Lucrurile nu s-au schimbat nici dupa partea cu relaxarea, asta…

- Molecula se numește bemcentinib și este un inhibator produs in urma unor teste de laborator care au durat mai multe luni. Potrivit medicilor de la BerGenBio, care este mica companie de biotehnologie cu 38 de specialiști, cu sediul la Bergen, Norvegia și Oxford, Anglia, medicamentul este in faza a doua…

- Coronavirusul afecteaza plamanii, provocand simptome asemanatoare gripei, precum febra, tuse, respirație, dureri in gat și oboseala. In cazurile cele mai grave, pacienții se lupta sa respire și pot muri de insuficiența respiratorie. Probabil ca ați auzit toate motivele raționale din lume care v-ar putea…

- Specialiștii britanici au analizat raportarile deceselor in spitale pentru a determina procentul in care cauza a fost cu certitudine COVID-19 sau alte „comorbiditați”, numai astfel putandu-se stabili un profil corect al SARSCoV2, potrivit BBC. In principiu, spitalele raporteaza decesul oricarui pacient…

Expertii au prezentat mai multe scenarii prin care am putea trece in urmatorii doi ani. Cercetatorii de la Universitatea din Minnesota, Statele Unite, au specificat, in urma investigatiilor, ca noul coronavirus ar putea sa ne influenteze in urmatoarele…

- Un studiu important a constatat ca medicamentul antiviral Remdesivir – dezvoltat inițial ca tratament pentru Ebola – a redus, in medie, cu patru zile, timpul de vindecare al pacienților cu Covid-19. In acelasi timp, in randul persoanelor care au luat medicamentul, s-au inregistrat mai putine decese.…

- Marea Britanie intentioneaza sa testeze un grup ales la intamplare de 100.000 de persoane pentru COVID-19, ca parte a eforturilor sale de a intelege mai bine modul de raspandire a virusului inainte de a slabi restrictiile impuse populatiei, a declarat joi ministrul sanatatii, potrivit Reuters, scrie…