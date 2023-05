Și judecatorii protesteaza. Ei sunt nemulțumiți de preconizatele modificari ale statului magistratului in ceea ce priveste conditiile de pensionare si vor chiar sa intrerupa activitatea de judecata in semn de protest, in perioada 6-9 iunie. Adunarea Generala a Judecatorilor Tribunalului Bucuresti a decis, miercuri, in unanimitate sa organizeze proteste „dintre cele mai ferme” daca se […] The post Și judecatorii protesteaza. Nu vor modificarea varstei de pensionare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .