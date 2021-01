Și Iohannis a devenit pesimist. Există o serie de mari probleme Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat la recepția de anul nou a Camerei de Comerț. Iohannis susține ca prognozele arata in momentul de fața o creștere econimica pentru 2021 de 4,3%. „Anul 2020 a stat sub semnul pandemiei. 2021 a debutat cu semne bune pentru Romania și pentru comunitatea economica. Prognozele arata o creștre a economiei cu 4,3% in acest an, o cifra buna avand in vedere contextul. Ne confruntam totuși cu probleme. E esențial susținerea creșterii competitivitații, cu accent pe creșterea exporturilor. Trebuie sa fim conștienți ca ritmul va fi influențat de vaccinare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

