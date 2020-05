Stiri pe aceeasi tema

- Un fost lider al lumii interlope din Deva, judecat in mai multe dosare penale, s-a plans ca i s-a furat autoturismul de lux. Cristian Bogdanel Nitu, un devean anchetat in mai multe dosare penale faimoase, a ramas fara masina de lux, parcata in centrul Devei. Barbatul s-a plans Politiei si a publicat…

- Cristian Bogdanel Nitu, fost lider al lumii interlope din Deva, a anuntat o recompensa cu patru zerouri, dupa ce i s-a furat autoturismul de lux din centrul Devei, scrie Adevarul.Barbatul s-a plans Politiei si a publicat un anunt pe pagina sa de socializare in care promite o recompensa pentru cel care…

- Pe pagina sa de socializare, Mirela a postat un mesaj in care spune ca ofera recompensa pentru cel care-I aduce cațelușa, pe Tea. Toata lumea știe ca Mirela Banias este o mare iubitoare de animale și trateaza cațeii pe care-I are ca pe copiii. Tocmai de aceea, Mirela are nevoie de ajutor și a apelat…

- In data de 05 mai a.c., in jurul orei 12.00, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere – I.T.P.F. Iasi au identificat, pe o strada din municipiul Iasi, o autoutilitara…

- Astazi, in jurul orei 20.00, pe raza comunei Șoimuș a avut loc un accident rutier grav. Cel implicat in evenimentul rutier este un barbat in varsta de 49 ani, din Deva, care conducea un autoturism DJ 761, din direcția Șoimuș – Certej. Acesta nu a oprit la semnalul agenților de poliție,…

- In data 22.04.2020, ora 07:19, Politia Municipiului Brad a fost sesizata telefonic prin SNUAU 112, despre faptul ca, pe DN76, in localitatea Valișoara, a avut loc un accident de circulatie soldat cu o victima . Politistii rutieri ajunsi la fata locului, au constatat ca, un barbat in varsta…

- Patronul Praz Vegas, Ciprian Ogarca, ne-a sesizat ca azi noapte, persoane necunoscute i-au furat mașina de pe strada Imparatul Traian din zona pizzeriei. Mașina este un Opel Corsa C, de culoare roșie, cu numarul de inmatrivulare DJ 98 PRZ si este inscripționata cu ShaormaVegas. Furtul a fost reclamat…

- Polițiștii din Timișoara au identificat doi copii de 14 ani care sunt banuiți ca au furat dintr-o mașina. Adolescenții s-au ales cu dosar penal. In 26 februarie, la ora 00:35, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Victor Babeș din Timișoara doua persoane au spart geamul…