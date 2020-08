Şi în Prahova, căldură mare! N.D. Una dintre cunoscutele replici din scrierile lui Caragiale ”Caldura mare, mon cher!”va fi valabila, la acest sfarșit de saptamana, și in Prahova, in condițiile in care, ieri, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de canicula valabila in sudul si estul tarii. Concret, pana pe 8 august, in regiunile menționate vremea va fi caniculara si se vor inregistra temperaturi maxime de 34 – 37 de grade Celsius. Meteorologii au mai avertizat ca indeosebi astazi și maine indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati in cea mai mare parte a Munteniei si… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

