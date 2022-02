Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte PMP Eugen Tomac a anunțat ca a convocat un Congres al formațiunii și l-a acuzat pe actualul lider al partidului, Cristian Diaconescu, de faptul ca nu a vrut sa convoace o ședința a conducerii PMP.Acesta pare sa aiba un sprijin larg în conflict, dupa ce duminica a fost…

- ​La nici un an de la alegerea în fruntea PMP, Cristian Diaconescu e pe cale sa fie debarcat de la conducerea formațiunii. 46 din cei 69 de lideri din Colegiul Național s-au întâlnit miercuri seara și au decis convocarea pe 19 februarie a unui Congres în care sa se aleaga o noua…