ȘI ÎN MARAMUREȘ – Se testează în premieră utilizarea hidrogenului în amestec cu gazele naturale Oficialii companiei Delgaz Grid spun ca intr-o prima etapa, vor fi testate componente de rețea și aparate de utilizare a gazelor naturale, in poligonul de instruire al companiei, respectiv in etapa a doua vor fi realizate teste pe tronsoane de rețea existenta și pe instalațiile și aparatele de utilizare aferente acestora. „Proiectul se va desfașura in perioada noiembrie 2022 – octombrie 2024 și urmarește sa analizeze și sa demonstreze ca, din punct de vedere tehnic, este posibila și sigura adaugarea de hidrogen, in proporție de 20% din volum, in rețelele de distribuție și instalațiile de utilizare…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

