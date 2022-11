Stiri pe aceeasi tema

- 494.008.445 de lei este suma alocata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ANCPI pentru cea de a IX a etapa de finantare a lucrarilor de inregistrare sistematica a proprietatilor pe sectoare cadastrale. Aproape 2.000 de unitati administrativ teritoriale UAT si au exprimat intentia…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inregistrat gratuit pentru cetateni, in acest an, in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, peste 350.000 de proprietati, reprezentand o suprafata de peste un milion de hectare.

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ANCPI a inregistrat, in acest an, in sistemul integrat de cadastru si carte funciara, gratuit pentru cetateni, peste 350.000 de proprietati, reprezentand o suprafata de peste un milion de hectare, informeaza Ministerul Dezvoltarii.Potrivit sursei…

- Fenomenul gramajelor mai mici dar prețul este același cu cel al gramajului mai mare, a pus stapanire și pe unele produse din țara noastra. Organizațiile de protecție a consumatorilor au atras atenția și recomandat verificarea gramajelor de catre cetațeni pentru ca „produsele care aparent nu au preț…

- Toate proprietațile din comuna Șcheia fie ca sunt din domeniul privat fie ca sunt din domeniul public vor fi inregistrate in urmatorii doi ani de zile in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara in baza unui proiect derulat cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional, proiect care…

- In judet, in sapte ani, masuratorile au fost finalizate integral doar in trei localitati N. Dumitrescu Potrivit unui comunicat de presa al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Prahova, in comuna Cornu au fost finalizate lucrarile de cadastru, acțiunile fiind desfașurate in cadrul Programului…

- Peste 260.000 de hectare de padure inregistrate la Cadastru. Care este suprafața in județul Alba Peste 260.000 de hectare de padure, proprietate publica a statului roman, au fost iregistrate in sistemul integrat de cadastru și carte funciara, anunța Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara…

- In 573 de localitați au loc lucrari de inregistrare sistematica a proprietaților la nivelul intregului UAT. Dintre acestea, 516 comune beneficiaza de finanțare europeana prin POR, inclusiv in Dambovița. Au loc lucrari de inregistrare sistematica a imobilelor in 20.112 sectoare cadastrale, cu o suprafața…