- Din cele aproximativ 30.000 de universitati ale lumii, aproximativ 2.500 reusesc sa atinga o parte dintre criteriile/indicatorii clasamentului Shanghai, iar primele 1.000 sunt facute public. Si anul acesta Universitatea Babes-Bolyai de la Cluj-Napoca este singura universitate din tara din top, deci…

- Festivalul Untold de la Cluj-Napoca a inregistrat anul acesta peste 360.000 de festivalieri. De altfel, foarte mulți au ramas in orașul cu pricina și dupa festival, iar astfel, economia Clujului a avut foarte mult de caștigat. „Cea de-a saptea editie UNTOLD a fost una cu adevarat memorabila, atat pentru…

- Finaliștii maramureșeni ai Concursului Trimarium, ediția 2022, s-au intalnit astazi la Consiliul Județean Maramureș, unde a fost anunțat și caștigatorul care va reprezenta Maramureșul la finala internaționala din Polonia. Alin Ierima, din Sighetu Marmației, student la Universitatea Babes-Bolyai din…

- Romania se afla in top cinci țari din Europa Centrala și de Est care iși valorifica cel mai bine potențialul ca destinație turistica, potrivit celui mai recent raport „The Future of Sustainable Travel" al Emerging Europe. Prima țara in clasament se afla Polonia, fiind urmata de Ungaria, Croația, Estonia,…

- Cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional „Intalniri Bucovinene” a debutat, astazi, la Campulung Moldovenesc. Fara restricțiile din trecut din perioada pandemiei de coronavirus, evenimentul a adus in fața turiștilor și campulungenilor zeci de formații folclorice din Romania, Polonia, Ungaria,…

- Armata și Biserica sunt medii „in lumea lor”. Daca militarii sunt promovați in poziții de putere in „socialul cotidian”, ei ajung sa fie evaluați diferit și intreaga imagine a instituțiilor poate fi modificata, crede profesorul Daniel David, rectorul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.Profesor…

- Campionatele Europene de juniori de la Otopeni au adus bucuria unei competiții majore in Romania, iar David Popovici a fost liderul perfect pentru delegația care a numarat 25 de sportivi tricolori. Romania a incheiat pe locul 3 in clasamentul pe medalii, dupa Ungaria și Polonia. Sportivii „tricolori”…

- Autoritatile bulgare il cautau joi pe pilotul misterios care a traversat fara autorizatie cu un avion de mici dimensiuni spatiul aerian al catorva tari est europene, punand in alerta fortele aeriene, inainte de a abandona aparatul si a disparea fara urma, transmite AFP.Avionul bimotor Beechcraft de…