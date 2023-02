Și în 2022 s-a furat lemn în Maramureș: Sute de dosare penale și 40 persoane trimise în judecată In Maramureș, planul comun de acțiune „SCUTUL PADURII 2022” s-a materializat in organizarea si desfasurarea 16 actiuni, in cadrul carora s-au realizat 468 de controale, cele mai multe pe linia transportului materialelor lemnoase și pe linia prelucrarii, depozitarii și valorificarii materialelor lemnoase. ”Ca urmare a acestor activitati au fost constituite 722 de dosare penale privind infractiuni silvice si asociate acestora, in care unele dintre infractiunile urmarite sunt imputabile personalului silvic. In cursul perioadei analizate au fost trimise in judecata 40 de persoane, dintre care 12 cu… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

