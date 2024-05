Și iarăși pre-vetting, sau Urmele oligarhilor fugari în reforma justiției In sectorul justiției , ia amploare scandalul asociat indoielilor privind integritatea și onestitatea unor membri ai comisiilor de evaluare. In opinia experților, aceasta pune sub semnul intrebarii nu numai procesul de verificare a judecatorilor și procurorilor, ci și intreaga reforma. Dupa avocatul olandez Hermann von Hebel, fața de care sau aparut intrebari privind reputația sa la locurile an Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Stiri pe aceeasi tema

- Tatiana Raducanu, care a demisionat de la comisiile de evaluare, dupa ce in spațiul public a aparut o scrisoare scandaloasa a Procuraturii Anticorupție, in care magistrata este suspectata de legaturi corupte cu Ilan Șor și Veaceslav Platon, nu a fost verificata inainte de numirea in aceste funcții.…

- Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltarii și Consolidarii Moldovei (PDCM) și fost prim-ministru al Republicii Moldova, a anunțat recent ca partidul sau a solicitat Curții de Conturi a Uniunii Europene sa efectueze un audit cu privire la utilizarea fondurilor europene alocate pentru reforma justiției…

- „Reforma justiției nu eșueaza”, declara deputata PAS Olesea Stamate, membra in cadrul Comisiei Juridice din Parlament, dupa scandalurile iscate in domeniul justiției. „Reforma cu siguranța intampina mai multe hopuri, piedici, decat poate am anticipat noi. Dar, procesul dureaza. In Romania, nici astazi,…

- Deși reforma justiției este una anevoioasa, ea va continua. Asigurarile sint date de deputatul PAS, membru al Comisiei juridice a Parlamentului, Igor Chiriac. Potrivit deputatului, reforma justiției va dura mai mult decit au anticipat autoritațile, insa ea va fi dusa la bun sfirșit. De cealalta parte,…

- Procesul de evaluare a integritații financiare și etice a candidaților pentru funcțiile-cheie din domeniul justiției a fost lansat in urma cu aproximativ doi ani - așa cum a fost anunțat, pentru a curața sistemul de persoanele corupte și compromise. Comisia pre-vetting, condusa de avocatul olandez Herman…

- Liderul Partidului Politic Platforma DA, Dinu Plingau, cere demisia președintelui Comisiei Pre-vetting, Herman von Hebel, dupa scandalul ce vizeaza integritatea sa. Potrivit lui Plingau, Comisia „a admis și alte erori grave in procesul de evaluare care au știrbit din imaginea și increderea in procesul…

- Deputata PAS Olesea Stamate declara ca nu exclude ca scandalul cu procuroarea Victoria Furtuna, care a demisionat de la Procuratura Anticorupție „face parte dintr-un scenariu mai larg de a submina și a sabota reforma justiției”. „Ar putea fi anumite jocuri cu anumiți actori politici”, a menționat Stamate…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție, dupa ce procuroarea din cadrul Procuraturii Anticorupție Victoria Furtuna și-a dat demisia. „Despre așa zisele „reforme” vorbesc doar guvernanții PAS și acestea sunt aratate doar la televiziunile galbene, deși specialiștii, dar și angajații din sistem…