Stiri pe aceeasi tema

- Printre decizii, se numara prelungirea mandatului administratorilor membri ai Consiliului de Administratie al societatii Euro materna SA, Raica Dan Mugurel si Dantes Florian, pentru o noua perioada de trei ani, respectiv din data de 20.03.2021 pana la data de 19.03.2024.In data de 17 martie 2021, a…

- Obiectivul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) este sa numeasca in consiliile de administrație profesioniști potriviți provocarilor pe care le intampina fiecare companie in parte, in scopul asigurarii activitatilor de supraveghere și conducere administrativa a acestor companii.…

- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a numit noii membri ai Consiliului de Administrație al Societații Naționale a Sarii, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitate de prelungire, anunța MInisterul Econ...

- Obiectivul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) este sa numeasca in consiliile de administrație profesioniști potriviți provocarilor pe care le intampina fiecare companie in parte, in scopul asigurarii activitaților de supraveghere și conducere administrativa a acestor companii.Ca…

- “Obiectivul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) este sa numeasca in consiliile de administratie profesionisti potriviti provocarilor pe care le intampina fiecare companie in parte, in scopul asigurarii activitatilor de supraveghere si conducere administrativa a acestor companii.…

- Consiliul de Administrație al Gedeon Richter Romania SA Targu Mureș convoaca Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor pentru data de 19 mai 2021, ora 9.00, la sediul societații din Targu Mureș, strada Cuza Voda nr. 99-105. Potrivit unui comunicat, ordinea de zi a adunarii cuprinde aprobarea raportului…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la CN Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a luat act de incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al lui Ionut Rusu.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta,…

- Nicoleta Ramona Dinu a fost numita membru provizoriu in CA ul societatii CN ACN Constanta In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate cele mai recente decizii luate de conducerea Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile SA. Potrivit Hotararii nr. 2, din data de 19 ianuarie 2021,…